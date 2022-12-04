На Урале ищут инструкторов для центра патриотического воспитания молодежи

В Свердловской области начался отбор инструкторов для центра патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки молодежи. Об этом сообщили в министерстве общественной безопасности региона.

«На должность могут претендовать граждане России и Белоруссии в возрасте от 30 до 45 лет в хорошей физической форме, с опытом службы в силовых и ведомственных структурах и имеющие спортивный разряд по стрелковым или военно-прикладным видам спорта не ниже первого. Приветствуется опыт работы с персональным компьютером, пунктуальность и ответственность, служба в специальных подразделениях», – говорится в сообщении.

Центр патриотического воспитания будет представлять собой площадку, где под руководством инструкторов молодые люди будут проходить комплексную учебную программу. В нее включено «патриотическое воспитание, историческое просвещение, военно-спортивная подготовка, обучение навыкам оказания первой медицинской помощи, ориентирование на местности». Предполагается, что в центре также будут проходить учебные сборы, летние тематические смены и молодежные соревнования.

Создать региональные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания предложил Российский союз боевых искусств. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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