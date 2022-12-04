ГИБДД выпустила предупреждение в связи с обильным снегопадом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге несколько часов подряд идет сильный снегопад. Городская Госавтоинспекция предупреждает водителей о необходимости повышенного внимания на дорогах в сложных погодных условиях.

Во время осадков автомобилистам следует снижать скорость до минимума, чтобы в случае опасности иметь возможность предотвратить аварию. Также водителям необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал на дорогах. Залогом безопасного вождения является хорошее техническое состояние автомобиля. Шины должны соответствовать времени года, а световые приборы и стеклоочистители работать исправно.

В ГИБДД напомнили, что в зоне риска часто оказываются и пешеходы, которые перебегают дорогу в неположенном месте или внезапно выходят на проезжую часть. «Пешеходам необходимо соблюдать правила и меры предосторожности при переходе через дорогу, снимать капюшоны, помнить, что мгновенно остановить автомобиль невозможно, особенно на мокрой или обледенелой дороге. Использование световозвращающие элементов на верхней одежде сделает пешехода значительно заметнее на дороге», – отмечают автоинспекторы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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