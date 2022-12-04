В Свердловской области всплеск аварий из-за снегопада. В ДТП пострадали двое детей

Из-за сильных снегопадов в Свердловской области резко увеличилось число ДТП. Сегодня около 16 часов на 318 километре трассы Екатеринбург – Серов автомобиль Mazda 3, двигаясь со стороны Нижней Туры, столкнулся со стоящим на обочине автоэвакуатором. Спецтехника в этот момент доставала из кювета легковушку.

По данным областной Госавтоинспекции, в салоне японской иномарки находились 28-летняя женщина и ее 8-летняя дочь. Девочка ехала на переднем сиденье в детском бустере. Мать и дочь были пристегнуты ремнями безопасности, но в результате ДТП получили травмы. Обе доставлены в больницу. Водитель эвакуатора в аварии не пострадал. Инспекторы ГИБДД на месте происшествия ограничили движение транспорта. Сейчас на Серовском тракте образовалась пробка примерно в 2 километра. Водителей просят выбирать пути объезда.

Также сегодня днем в Екатеринбурге на улице Сибирский тракт автомобиль Hyundai Elantra по дороге в поселок Кольцово вынесло на встречную полосу, где машина столкнулась с Renault Logan. В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка Hyundai. Она находилась справа на заднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности. Девочку с различными травмами доставили в больницу. Как выяснили сотрудники ГИБДД, за рулем иномарки находился 31-летний мужчина со стажем вождения 2 года. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

На выезде из Екатеринбурга в сторону Серовского тракта сегодня произошло еще пять различных аварий без пострадавших. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям в снежную погоду отказаться от резких маневров и торможений и снижать скорость движения до минимума.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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