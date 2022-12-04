В Свердловской области на дороги выведено 248 снегоуборочных машин

Дороги Свердловской области после сильного снегопада расчищают 248 единиц спецтехники, сообщает департамент информационной политики. В том числе на трассы выведены 210 комбинированных дорожных машин, 21 автомобиль с отвалом, 9 автогрейдеров. Чтобы устранить зимнюю скользкость на региональных дорогах, уже израсходовано 100 тонн песка и 5500 тонн пескосоляной смеси.

По информации управления автомобильных дорог Свердловской области, на проезжую часть выпало до 5 сантиметров снега. За дорожной ситуацией в режиме онлайн следят 48 автоматических постов дорожного контроля. Комплексы оборудованы метеодатчиками и видеокамерами.

Минтранспорта просит водителей не создавать помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега. Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 261-79-83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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