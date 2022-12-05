Мусорщики-нелегалы, протаранившие авто общественников, наследили в других районах

Нелегальные перевозчики мусора, которых на прошлой неделе поймали на создании несанкционированной свалки общественники, отметились аналогичными действиями не только в Екатеринбурге, но и в Кольцово и Белоярском районе. На прошлой неделе активисты из уральской столицы пожаловались, что их автомобиль протаранил мусоровоз – его водитель нелегально скидывал отходы в районе гаражей на Фронтовых Бригад, 50 б/1. На действия нелегала пожаловались активистам жители Эльмаша.

Выяснилось, что свалку устраивает грузовик, который уже был замечен за аналогичными действиями в Кольцово и на Старой Линзе. В обоих случаях общественникам удалось остановить деятельность мусорщиков-нелегалов. По всей видимости, они нашли новое место. Когда туда прибыли общественники, на них началось давление – им угрожали, а после их автомобиль протаранил мусоровоз.

По информации «Нового Дня», МАЗ с указанным активистами госномером, не в первый раз наезжает на стоящее транспортное средство – год назад, в ноябре 2021-го он также протаранил автомобиль в Белоярском районе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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