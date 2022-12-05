Готовится ротация в Росприроднадзоре – в Екатеринбург назначат тюменца

На Урале в подразделениях Росприроднадзора готовится ротация руководителей. До конца года в Екатеринбурге и Тюмени могут поменяться начальники: екатеринбургский Роман Тужиков уедет в Тюмень, а его место займет его тюменский коллега Андрей Гуржеев, сообщают источники в уральском природоохранном ведомстве.

«Новый День» отправил запрос в пресс-службу Центрального аппарата Росприроднадзора по поводу готовящейся смены, но в установленный законом срок ответ не поступил.

Напомним, и Тужиков, и Гуржеев получили посты на Урале в 2019 году практически одновременно. Тогда были ликвидированы подразделения в ХМАО, ЯНАО и Тюменской области, а вместо них появилось одно на три региона управление с офисом в Тюмени, куда назначили Гуржеева, в тот момент возглавлявшего департамент Росприроднадзора по Южному федеральному округу. По тому же принципу было создано межрегиональное управление с центром в Екатеринбурге, курирующее Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области. Руководителем его стал бывший замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Роман Тужиков.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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