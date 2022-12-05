На Урале все еще не нашли место под новую свалку

Власти Свердловской области все еще не определились с местом размещения свалки, которая будет обслуживать интересы Екатеринбурга и городов-спутников. При этом она вместе с мусоросортировочным современным комплексом должна заработать уже к 2026 году. Власти региона еще минувшей зимой обещали дать ясность по этому вопросу, но этого не произошло – ни зимой, ни весной, ни летом, ни даже осенью, хотя эксперты предсказывали, что место будет названо после губернаторских выборов.

По данным «Нового Дня», для окончательного решения вопроса требуется отмашка лично губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который пока занят другими вопросами, в частности, на прошлой неделе он побывал в Сочи, где подходил Конгресс молодых ученых, запускал «Уральский экспресс» из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму и открывал технохаб для IT-сферы в уральской столице.

Отметим, ранее сообщалось, что возможности полигона «Северный», куда сейчас отвозят мусор из Екатеринбурга и окрестностей, исчерпываются в 2023-2024 году. Чтобы не случилось мусорного коллапса, в период между этими датами и вводом нового полигона и мусоросортировки, будет создана «резервная» свалка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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