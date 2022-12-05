В Академическом прошел окружной турнир по самбо (ВИДЕО)

В Академическом прошел III окружной турнир по самбо имени Муранова. Соревнования, посвященные погибшему в Афганистане сотруднику КГБ, проходили в школе № 19. Участники – парни и девушки 12-13 лет из городов Свердловской области, ХМАО, Тюменской области, всего около двухсот человек.

Окружной турнир по самбо в Екатеринбурге

«Турнир проходит у нас, потому что у нас детей очень много и у нас дети хорошие и очень талантливые. Помогать талантам развиваться – самая главная задача взрослых. Мы проводим эти соревнования в 19-й школе, а в конце года будет сдаваться Дворец дзюдо, у него только техническое название Дворец дзюдо, а так – там будут все виды единоборств, и следующие соревнования мы уже проведем на более профессиональном уровне, в специализированном дворце, который вмещает гораздо больше людей, чем спортзал 19-й школы», – рассказал председатель совета директоров АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.

Турнир стартовал с показательных выступлений – пара борцов имитировали нападение с ножом и палкой и защиту, защищавшийся победил, затем ребята пожали друг другу руки.

После приветственных слов начались сами состязания. Соревновались на трех матах, в зависимости от весовой категории. «Дети борются три минуты, либо до явной победы, либо до сдачи, до болевого. А к вечеру будут полуфинальные и финальные встречи и награждение», – пояснил тренер Денис Бессарабов. По его словам, в Академическом очень сильная команда, есть призеры Уральского федерального округа. А через несколько дней самбисты 19-й школы улетают в Сочи, участвовать во Всероссийском этапе – они прошли отбор и будут представлять весь УрФО.

«Идея турнира родилась давно, когда сюда приехал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Подумали, почему бы в Академическом – а здесь много молодежи, много детей – не начать реализацию этого проекта? Получилось, на мой взгляд, неплохо. Турнир получил статус межрегионального. Это мероприятие высокого уровня, которое позволяет ребятам присваивать статусные разряды», – отметил председатель совета ветеранов УФСБ по Свердловской области генерал-майор в отставке Владимир Крупкин.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Дмитрий Бутаков

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»