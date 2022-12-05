Вслед за снегопадами на Урал придут морозы

В Свердловской области на этой неделе ожидается морозная погода с температурой существенно ниже нормы. В ближайшие сутки в отдельных районах еще будет идти небольшой снег, во вторник и среду осадки не прогнозируются.

По данным уральских метеорологов, с 6 декабря начнется похолодание. Температура воздуха днем составит -11…-16 градусов, по ночам будет опускаться до -15...-20 °C, в низинах возможны морозы до -25. До конца недели погода существенно не изменится. В Екатеринбурге также будет холодно: -12…-14 °C днем и до -20 ночью.

По метеонаблюдениям, начало декабря в Екатеринбурге выдалось необычайно холодное. Средняя температура воздуха составила -16,8 градуса, что на 7,9 °C ниже нормы. Самые сильные морозы на этот период зарегистрированы в 1968 году: тогда с 1 по 9 декабря температура воздуха ежедневно опускалась до -30, и дважды до -40 °C.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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