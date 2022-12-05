Мужчина потратил деньги с карты подруги, и теперь ему грозит 6 лет

В Серове рассмотрят уголовное дело о хищении денег с банковской карты 39-летней местной жительницы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, женщина обратилась в полицию еще в ноябре. Она рассказала, что незадолго до этого была в гостях у знакомой пары со своим 24-летним другом. Компания выпивала. Женщина передала свой мобильный телефон и банковскую карту для сохранности другу. Вскоре она уснула, а проснувшись, не обнаружила ни своего спутника, ни телефона, ни карты.

Выяснилось, что молодой человек, зная пин-код, поехал к банкомату. Сняв 5500 рублей, он решил не возвращаться, однако вскоре его нашла полиция. Мужчина во всем признался. Он вернул знакомой и телефон, и деньги, однако в отношении него все равно было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее, в 2015 году, молодой человек был судим за покушение на сбыт наркотических средств, получил 2,5 года лишения свободы. Сейчас фигурант живет эпизодическими заработками в сфере ремонта и строительства. Он дал подписку о невыезде, дело уже направлено в суд.

«МО МВД России «Серовский» убедительно просит граждан не пользоваться без разрешения чужими банковскими картами, поскольку данное деяние является тяжким умышленным преступлением, за совершение которого виновным грозит до 6 лет лишения свободы», – резюмируют в полиции.

Серов, Елена Владимирова

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