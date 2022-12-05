Уральцы стали на треть чаще ездить поездами

На Урале на треть выросли перевозки пассажиров по железной дороге в ноябре. За этот месяц поездами и электричками со станций и вокзалов СвЖД уехали 2,2 млн пассажиров. Это на 28,9% больше, чем месяцем раньше.

На пригородных поездах проехали 1,6 млн человек (+27,7%), на поездах дальнего следования – 0,6 млн человек (+32,3%).

Пассажирооборот на СвЖД с начала 2022 года вырос на 10,2%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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