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Понедельник, 5 декабря 2022, 13:51 мск

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Под Богдановичем водитель легковушки разбился насмерть после выезда на встречную полосу (ФОТО)

Фото УГИБДД по Свердловской области

Под Богдановичем на трассе Екатеринбург – Тюмень сегодня днем произошла смертельная авария. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу, после чего машину развернуло и отбросило на «газель», которая ехала в попутном направлении. Водитель легковушки погиб на месте. Другие участники аварии не пострадали. Машины получили значительные механические повреждения.

На месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Движение в районе аварии ограничено, автоинспекторы регулируют транспортный поток, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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