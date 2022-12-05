Под Богдановичем водитель легковушки разбился насмерть после выезда на встречную полосу (ФОТО)

Под Богдановичем на трассе Екатеринбург – Тюмень сегодня днем произошла смертельная авария. Водитель автомобиля ВАЗ-2114 по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу, после чего машину развернуло и отбросило на «газель», которая ехала в попутном направлении. Водитель легковушки погиб на месте. Другие участники аварии не пострадали. Машины получили значительные механические повреждения.

На месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД и МЧС. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Движение в районе аварии ограничено, автоинспекторы регулируют транспортный поток, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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