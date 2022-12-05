Школьник из Екатеринбурга стал победителем Международной Олимпиады по информатике

Ученик восьмого класса гимназии № 9 уральской столицы Владислав Жиганов получил золотую медаль XIV Международного турнира по информатике в группе юниоров.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, Владислав вошел в восьмерку лучших участников, показав результат выше, чем у 160 других претендентов. Также среди завоевавших золото оказались дети из Израиля, Румынии и Болгарии. Олимпиада включала в себя три тура, в каждом из которых ребята выполняли по две экспериментальные задачи. За 2 дня они решили 6 задач на языке программирования C/C++. Продолжительность каждого тура составляла 5 часов.

Российские команды формировались по итогам летних учебно-тренировочных сборов в «Сириусе», куда попали ребята, выигравшие Всероссийскую Олимпиаду школьников.

Екатеринбург, Марина Иванова

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