Куйвашев проведет прямую линию

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в ближайшую пятницу, 9 декабря, проведет «Прямую линию» в эфире ОТВ. Мероприятие начнется в 12:00 по местному времени. Трансляция также будет организована в группе «Свердловская область» в ВК.

«Жители Свердловской области могут оставлять свои вопросы губернатору до 20:00 8 декабря по номеру телефона 8-800-100-59-46», – сообщили в департаменте информполитики губернатора.

Екатеринбург, Елена Сычева

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