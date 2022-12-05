Экс-чиновник рассказал, как армия чуть не осталась без «Уралов»

Бывший руководитель пресс-службы губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин рассказал, как Российская армия чуть не осталась без автомобилей «Урал», которые сейчас активно применяют в ходе СВО. «В кризис 2008 года в МО РФ появилась идея вытеснить автомобили «Урал» из гособоронзаказа. Для Миасса, где автозавод – градообразующее предприятие, это – коллапс. В проблему погрузился губернатор Петр Сумин. Вместе с Ильей Ананьевым мы провели PR-кампанию, взорвали федеральную информповестку. Гособоронзаказ удалось отстоять», – написал он в своем телеграм-канале «Что, простите?».

Также он рассказал, как позднее, когда ГОЗ удалось сохранить, тогдашний министр обороны РФ Анатолий Сердюков приехал с официальным визитом на «УралАЗ». «Скрыл визит от прессы. Опоздал на несколько часов. С равнодушным лицом пробежался по конвейеру, остановился возле стендов, где конструкторы стали разъяснять плюсы грузовика. Резко их прервал: «Никогда больше мне это не рассказывайте! «Цена/качество» в эксплуатации. Всё!». Не выполнение боевой задачи. Не жизни парней. «Цена/качество» – словно двери для квартирного ремонта выбираем. Когда вижу «Уралы», часто мелькающие в репортажах из зоны СВО, благодарю всех причастных за то, что не позволили тогда таким вот Сердюковым прибить завод. Пешком бы сейчас ходили», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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