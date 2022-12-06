В центре Екатеринбурга ночью ребенок попал под машину

В Екатеринбурге 10-летний мальчик попал под машину. ДТП случилось в 23:16 в центре города, близ Антона Валека, 13. Водитель «Ауди Q3» ехал от улицы Маршала Жукова в сторону Вайнера, когда на дорогу выскочил ребенок. Мальчик с травмами госпитализирован в 9-ю больницу.

37-летний водитель пояснил гаишникам, что когда заметил ребенка на дороге, экстренно затормозил, но наезда избежать не смог. Как оказалось, мальчик в это позднее время возвращался домой вместе с отцом. «Госавтоинспекция города Екатеринбурга рекомендует родителям ежедневно напоминать детям, о правилах безопасного поведения на дороге. С самого раннего возраста учить их наблюдать за обстановкой и ориентироваться. Учите ребенка замечать машину и выбирать безопасное место для перехода», – напомнили в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»