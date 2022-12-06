Как выбрать качественную икру на Новый год: рассказывают специалисты

Эксперты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать красную икру на Новый год и проверить, настоящая ли она.

Во-первых, нельзя приобретать икру с рук и в местах несанкционированной торговли, например, на уличных стихийных рынках. Во-вторых, всегда нужно внимательно читать этикетку, на ней должны быть указаны: название рыбы, из которой была взята икра, дата изготовления и дата фасовки. Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Важно: надпись должна быть выбита изнутри. Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Не покупайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213. Кроме того, стоит обратить внимание на то, как продукт выглядит.

«Икринки натурального продукта однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Если икра истекает соком, а икринки – как будто сдувшиеся, вероятно, икру уже размораживали».

После покупки можно провести тест на качество в домашних условиях. Если положить икру в горячую воду, натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная растворится, окрасив воду.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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