Молодых депутатов на Урале будут назначать, а не выбирать

В Свердловской области изменится принцип формирования молодежного парламента. Если предложенные областным избиркомом изменения будут одобрены в заксо, то депутатов МП больше не будут выбирать.

Как сообщили в пресс-службе заксобрания, ИКСО предлагает следующий порядок: новых депутатов молодежного парламента будут делегировать из молодежных органов МСУ «взрослые» думы городов Свердловской области. Для крупных городов будут установлены квоты: восемь депутатов от Екатеринбурга, три – от Нижнего Тагила, два – от Каменска-Уральского.

Предполагается, что новый порядок позволит сформировать молодежный парламент из начинающих политиков, хорошо знакомых с проблемами конкретных территорий.

Вопрос о внесении изменений в положение о Молодежном парламенте Свердловской области будет рассмотрен на заседании заксо 20 декабря 2022 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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