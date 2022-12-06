В Екатеринбурге под суд пойдет мужчина, напавший с ножом на подростка-инвалида

В Октябрьский суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, который в сентябре этого года ножом ударил своего собутыльника, после чего напал на ребенка-инвалида. Злоумышленник, угрожая ножом, забрал у подростка его велосипед.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, все произошло 23 сентября 2022 года. 25-летний екатеринбуржец выпивал со своим знакомым в переулке Шорном. Между мужчинами произошла ссора, после чего обвиняемый ударил своего оппонента туристическим ножом, причинив тяжкий вред. Затем мужчина напал на проезжавшего мимо ребенка-инвалида. Угрожая ножом, он заявил, что сегодня уже порезал одного человека, и забрал у подростка велосипед. Как позднее выяснилось, велосипед нужен был ребенку, чтобы разрабатывать суставы ног после травмы.

«Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1997 г.р. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия» и ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, с применением предмета, используемого в качестве оружия», – сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры. – Обвиняемый вину в инкриминируемых преступлениях признал. В ходе расследования уголовного дела велосипед был возвращен несовершеннолетнему потерпевшему».

Дело рассмотрит Октябрьский районный суд.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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