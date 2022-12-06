Екатеринбургские депутаты согласились с проектом бюджета-2023

Екатеринбургская дума большинством голосов утвердила проект бюджета города на 2023 год в первом чтении. Профильные комиссии не оставили замечаний к финансовому документу, а на заседании думы бюджет раскритиковали только коммунисты.

Так, депутат КПРФ Роман Ступников заявил, что на протяжении последних лет в бюджете Екатеринбурга прослеживаются «губительные тенденции», а именно сокращение расходов на строительство школ и увеличение доходной части казны за счет приватизации муниципального имущества. Муниципальные предприятия, по мнению депутата, остаются неэффективными, а мусорная и транспортная реформа провалились.

Впрочем, фракция КПРФ осталась в меньшинстве. Другие депутаты упрекнули Ступникова в том, что его партия просто следует федеральному тренду не голосовать за бюджет.

«Бюджет – это основной документ, ради принятия которого и избирается дума. Я остаюсь членом коммунистической партии Советского Союза у себя в голове, но я всегда был противником того, что фракция коммунистов безапелляционно выступает против бюджета города. Мы можем высказывать замечания, критику, но голосовать за бюджет обязаны», – сделал неожиданное признание депутат Михаил Матвеев.

В итоге за проект бюджета-2023 проголосовали 19 депутатов, трое – коммунисты – воздержались. Бюджет Екатеринбурга утвержден в следующих параметрах: доходы – 64,244 миллиарда рублей (в том числе объем областных трансфертов – 34,4 млрд); расходы – 66,230 миллиарда рублей. Дефицит казны составит 1,9 млрд или 6,7% от собственных доходов города.

В ближайшие две недели в профильных комиссиях думы будут подробно рассматривать расходные статьи. Окончательное принятие бюджета планируется в конце декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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