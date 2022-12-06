Свердловский ТФОМС задолжал больницам более 1 млрд рублей

У Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области существуют долги перед лечебными учреждениями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эту информацию подтвердил сегодня на заседании заксо директор ТФОМС Валерий Шелякин, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Риммы Скомороховой. «На 1 декабря долги фонда перед лечебной сетью по неоплаченным счетам составляют почти 1,2 млрд рублей, должны тем больницам, которые финансово стабильны и проблем с текущей платежеспособностью не имеют», – заявил он.

Шелякин подчеркнул, что в 2022 год ТФОМС вошел с дефицитом в 4 млрд рублей. «Справляемся в рамках имеющихся бюджетов», – резюмировал он.

Добавим, сегодня заксо внесло поправки в закон «О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Закон был принят для корректировки плановых годовых показателей бюджета ТФОМС на 2022 год с учетом исполнения бюджета Фонда по состоянию на 1 октября 2022 года. Доходы фонда увеличены до 71,5 млрд рублей, расходы – до 72,134 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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