«Эрмитаж-Урал» выкупил картины известного российского коллекционера, погибшего в прошлом году (ФОТО)

«Эрмитаж-Урал» выкупил более 50 предметов западноевропейского искусства из коллекции известного екатеринбургского эксперта по антиквариату Александра Алексина, скончавшегося в прошлом году. В музее пояснили, что эта сделка – большая редкость. Чаще всего фонды пополняются предметами русского искусства.

Александр Алексин был известным в Екатеринбурге и России коллекционером, экспертом по антиквариату. С ним при выборе декора для интерьеров советовались многие уральские политики и представители бизнес-элиты. В октябре 2021 года Александр скончался от болезни.

Как рассказали в центре «Эрмитаж-Урал», музей выкупил часть коллекции Алексина – 51 предмет – у его наследников. Так, в отдел изобразительного искусства поступило почти три десятка работ: 17 живописных произведений и 13 скульптур. Это работы художников и скульпторов, чье творчество было связано с Веной, Парижем, Берлином, Дюссельдорфом, Мюнхеном и другими крупными художественными центрами Европы. Самая ранняя работа относится к XVII столетию, это «Подношение даров» неизвестного автора, предположительно, голландской или немецкой школы. Среди полотен есть как подписные и датированные произведения, так и те, с которыми исследователям еще предстоит продолжить работу. Кроме того, пополнилась коллекция фарфора и предметов декоративно-прикладного искусства.

«Пополнение музейного собрания произведениями западноевропейских мастеров – весьма амбициозная и крайне сложная задача, поскольку такая возможность выпадает очень редко. Это редкость, поскольку в основном у коллекционеров и дилеров в России – русское искусство. Александр Алексин был исключением из правил, он очень многое покупал не для продажи, а из чувства вкуса», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Оперативно назвать сумму сделки там не смогли, возможно, информацию предоставят позднее.

Сейчас сотрудники музея обрабатывают новые поступления и готовят их к включению в постоянную экспозицию западноевропейского искусства в центре «Эрмитаж-Урал», серьезное обновление которой запланировано на весну 2023 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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