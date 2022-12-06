Сотрудник интернет-провайдера слил данные абонентов – по 100 рублей за человека

На Урале суд вынес приговор бывшему сотруднику интернет-провайдера, который слил злоумышленникам персональные данные абонентов компании. 22-летний местный житель Данил Пахтинов получил предложение от неизвестных в социальной сети, которые попросили его за вознаграждение передать информацию о клиентах коммуникационной компании. В том числе – имена, даты рождения, адреса, паспортные данные и сведения об ИНН. Всего Пахтинов слил информацию о 46 абонентах и получил за это 4,6 тысячи рублей.

Свою вину он признал, суд вынес ему приговор по ч. 3 ст. 183 УК РФ «Незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну» в виде штрафа 50 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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