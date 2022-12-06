В Свердловской области рухнули сайты всех судов

Сегодня в Свердловской области прекратили работать все сайты судов общей юрисдикции. Нет доступа ни к районным, ни к областным ресурсам. Посмотреть картотеку дел невозможно.

Как передает корреспондент «Нового Дня», на текущий момент недоступны сайты Свердловского облсуда, районных судов Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова и, вероятно, вообще всех городов. Пользователи сообщают, что проблемы начались еще вчера: уже тогда были сбои при попытке пройти на страницу картотеки. Исключение – областной арбитражный суд, сайт которого продолжает работать.

Оперативно получить комментарий пресс-службы Свердловского областного суда не удалось: специалисты не отвечают ни по телефону, ни в мессенджерах. Но сообщения о сбое в работе сайтов поступают и из других регионов России. Вероятно, проблема – в функционале государственной автоматизированной системы «Правосудие», на базе которой работают сайты всех судов страны.

Добавлено. В пресс-службе Свердловского областного суда «Новому Дню» пояснили, что не работают сайты в разных регионах России. «Проблема устраняется в Москве, над ней работают специалисты ИАЦ. Информации о времени, когда они запустятся, у нас нет», – отметили в пресс-службе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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