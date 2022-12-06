Свердловчанка взыскала с перевозчика 300 тысяч рублей за травму, полученную в автобусе

Свердловский областной суд обязал перевозчика выплатить 300 тысяч рублей женщине, которая пострадала в ДТП с участием водителя его автобуса.

Как сообщили в пресс-службе суда, авария произошла в ноябре 2018 года. Водитель автобуса, на котором ехала женщина, не справился с управлением и съехал с дороги. Пассажирка получила серьезные травмы. Более четырех месяцев она находилась на лечении, была вынуждена принимать медикаменты, носить корсет, посещать физиопроцедуры.

Водитель автобуса был признан виновником ДТП. Гражданская ответственность его работодателя как перевозчика была застрахована в АО «Группа Ренессанс Страхование». В августе 2019 года пострадавшей выплатили страховое возмещение в размере 201 тысячи рублей.

Однако женщина посчитала, что имеет право на компенсацию морального вреда от самого перевозчика – ИП Соколова В.В., и подала иск в Североуральский городской суд. Она просила взыскать с предпринимателя 800 тысяч рублей компенсации морального вреда и 4500 рублей – расходы на оплату услуг адвоката.

Городской суд удовлетворил ее требования частично. С ИП Соколова В.В. была взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей и штраф в пользу истца – 100 тысяч рублей.

ИП Соколов подал апелляцию, в которой просил сократить размер компенсации и отменить штраф. Коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оснований для изменения решения не нашла, посчитав сумму компенсации морального вреда разумной и справедливой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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