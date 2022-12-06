Гаишники поймали наркомана и полтора десятка пьяных водителей

В ГИБДД по Екатеринбургу подвели итоги проверок водителей на алкоголь в последние выходные. Рейды оказались «урожайными»: 1 водитель был в состоянии наркотического опьянения, 15 – под алкоголем, еще 7 водителей отказались проходить медосвидетельствование. Решается вопрос о возбуждении трех уголовных дел о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Кроме того, в эти же дни были задержаны 12 водителей, не имеющих водительского удостоверения, и 7 водителей, лишенных права управления транспортными средствами.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения. Напоминаем, что за данное грубое нарушение ПДД предусмотрен административный штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения законодательством предусмотрена уголовная ответственность», – напомнили в ГИБДД. Сообщить о пьяном за рулем можно по телефону 02 или 112.

Екатеринбург, Марина Иванова

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