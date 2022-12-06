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Вторник, 6 декабря 2022, 13:55 мск

Новости Екатеринбург

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Дефицит бюджета Екатеринбурга сократился вдвое после корректировки

Екатеринбургская дума утвердила новую корректировку городского бюджета на текущий год. Доходы казны увеличиваются на 6,1% и составят 62,9 миллиарда рублей. Расходы вырастут на 3,3% до 64,2 миллиарда рублей. Имеющийся дефицит бюджета при этом сокращается почти вдвое и составит 1,3 миллиарда рублей.

Как сообщила начальник департамента финансов Анна Турунцева, прогноз по собственным доходам города в 2022 году увеличен на 2,1 миллиарда рублей. Также город дополнительно получит из областного бюджета еще 1,5 миллиарда рублей. Целевые средства будут направлены на строительство дорог в новых микрорайонах (+623 млн), строительство школ (+243 млн), обновление подвижного состава общественного транспорта (+141 млн), оплату лизинга уборочной техники (+65 млн).

В корректировке учтены возросшие расходы по некоторым направлениям. Так, из бюджета будет выделено 12,6 миллионов рублей для компенсации детским садам работы в шестидневном режиме и отмены родительской платы за детей мобилизованных. Дополнительно 47 миллионов рублей получат транспортники на покрытие убытков из-за антиковидных мер. На индексацию зарплат бюджетникам уйдет еще 195 миллионов рублей, на содержание муниципальных учреждений – 103 миллиона рублей. Также из казны будет выделено 117 миллионов рублей на закупку троллейбусов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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