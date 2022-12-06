Минтранс нашел виноватых в давке в автобусах – это студенты с рюкзаками

Министерство транспорта Свердловской области нашло виноватых в автобусной давке. В ведомстве считают, что это происходит из-за студентов с рюкзаками. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Дмитрия Брусянина, который публикует газета «Ревдинский рабочий».

«…Cтуденты не снимают рюкзаки при посадке в автобус, что приводит к дополнительному заполнению свободного пространства. В связи с чем хотелось бы отметить необходимость соблюдения общепринятых норм поведения в общественном транспорте, которые позволят обеспечить комфорт поездки для окружающих», – заявил замминистра.

В ответ пользователи ВК возмутились – перевозчик, зная, что утром студенты едут на пары, мог бы увеличить количество автобусных рейсов.

Отметим, что современные студенты редко носят с собой учебники на лекции, только тетради, а многие пишут лекции на диктофоны или заносят данные в планшеты.

Екатеринбург, Елена Сычева

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