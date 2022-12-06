«Автомобилист» в третий раз подряд обыграл «Магнитку»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал яркую домашнюю победу в очередном противостоянии с магнитогорским «Металлургом» в регулярном чемпионате КХЛ. Матч в КРК «Уралец» завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Первая половина встречи соперников прошла без голов. На экваторе матча счет открыла «Магнитка» – Егор Яковлев мощным броском с дальней дистанции отправил шайбу в ворота Игоря Бобкова. «Автомобилисту» потребовалось чуть больше минуты, чтобы отыграться. Хитрый гол соорудил Брукс Мэйсек – канадец в одиночку выкатился один на один с вратарем «Магнитки» и как будто затянул с броском, но, стянув на себя защитников, отдал шикарную передачу Кертису Волку, которому оставалось лишь добить шайбу в пустые ворота.

В третьем периоде «Автомобилист» вырвался вперед. Джесси Блэкер с синей линии сделал наброс шайбы верхом через игроков обеих команд, которые закрывали обзор вратарю «Магнитки». Олег Ли, находившийся на пятачке, подправил клюшкой летевшую шайбу в ворота соперника. В последние пять минут матча екатеринбуржцы отличились еще дважды. Стефан Да Коста легко зашел в зону гостей и отправил шайбу над ловушкой Паскуале. А на 59-й минуте Олег Ли забросил четвертую шайбу «Автомобилиста» в пустые ворота гостей.

Это уже третья победа подряд екатеринбуржцев над «Металлургом» в текущем сезоне. «Автомобилист» с отрывом лидирует в Восточной конференции КХЛ, выиграв 11 из 12 последних матчей. В четверг, 8 декабря, в КРК «Уралец» пройдет уральское дерби – екатеринбуржцы принимают на домашнем льду челябинский «Трактор».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»