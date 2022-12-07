Полицейский осужден за ДТП со смертельным исходом (ФОТО)

В Камышлове осужден сотрудник транспортной полиции, по вине которого в ДТП погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, авария произошла вечером 6 августа 2021 года на улице Северной в Камышлове. Фигурант, мужчина 1991 г.р., ехал на автомобиле «Лада» с пассажиром, оба не были пристегнуты. Водитель пошел на обгон, несмотря на наличие знака «Обгон запрещен». На встречной полосе отечественная машина столкнулась с автомобилем марки «Хендэ». Пассажир «Лады» погиб.

Суд приговорил виновника аварии к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года 10 месяцев. Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного 1,5 млн рублей в пользу семьи погибшего.

Камышлов, Елена Владимирова

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