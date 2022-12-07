Чиновник, обвинивший студентов в создании давки в автобусах, объяснился

Заместитель министра транспорта Свердловской области Дмитрий Брусянин, который объяснил давку в автобусах тем, что студенты не снимают рюкзаки, решил дать более подробное объяснение своим словам. «Бывают случаи, когда в транспорте не протолкнуться. Конечно, дело не столько в рюкзаках, причины могут разные – другой автобус не вышел на линию или задержался в пути. Но пользуясь случаем, я хотел бы напомнить пассажирам про взаимоуважение и внимательное отношение друг другу – как в автобусах или трамваях, так и на остановках», – сказал он «Новому Дню».

Он заверил, что минтранс Свердловской области регулярно проверяет жалобы пассажиров, в том числе на наполняемость рейсов. «Благодаря сообщениям жителей, постоянному мониторингу работы перевозчиков и наполняемости рейсов в этом году мы внесли более 100 изменений: введены новые маршруты, продлены и скорректированы существующие, установлены новые остановки. Весь общественный транспорт виден в региональной информационной системе: сколько вышло на линию, укладываются ли автобусы в расписание, выполняют ли перевозчики условия контракта – и к нарушителям применяются взыскания», – добавил Дмитрий Брусянин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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