В Екатеринбурге объявили охоту на таксистов-нелегалов

С 7 по 9 декабря ОГИБДД Екатеринбурга будет проверять, как работают водители такси.

Как сообщили в пресс-службе ОГИБДД города, направлений проверки несколько. Во-первых, гаишники будут особенно пристально следить за тем, как таксисты соблюдают правила дорожного движения.

Во-вторых, у них будут проверять документы. При выявлении водителей – иностранных граждан или лиц без гражданства информацию о них инспекторы передадут в подразделение полиции по вопросам миграции.

Кроме того, на городских стоянках, возле аэропорта, железнодорожных станций и вокзала, автостанций и автовокзалов будет проводиться проверка технического состояния автомобилей такси, а также наличие предусмотренных законодательством документов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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