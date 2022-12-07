В Екатеринбурге начался крестный ход в честь святой покровительницы города (ФОТО)

В Екатеринбурге начался крестный ход, посвященный небесной покровительнице города, чей праздник православная церковь ежегодно отмечает 7 декабря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, после утренней литургии верующие во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением вышли из Свято-Троицкого кафедрального собора и направились к часовне святой Екатерины на площади Труда. Всего в крестном ходе участвуют около 400 человек.

Возле часовни святой Екатерины состоится молебен.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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