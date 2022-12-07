Деньги и отпуск – россияне рассказали, о чем мечтают на Новый год

Россияне рассказали, о каких подарках мечтают на Новый год. Самым желанным оказались деньги – так ответили 16% опрошенных. На втором месте – отпуск и недвижимость, так ответили по 15% респондентов. На третьем – новые гаджеты, о них мечтают 8% россиян, сообщает SuperJob.

Об автомобиле на Новый год грезят 7% россиян, о новом наряде или аксессуарах – 2%. Наконец, по 1% хотят драгоценности, домашнее животное или ремонт.

«Мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и автомобилях. Женщины – об отпуске, недвижимости и новых нарядах. За два года предпочтения в новогодних подарках россиян поменялись: в 2020 году самым желанным был автомобиль, сейчас – деньги. Об отпуске в качестве новогоднего подарка россияне с каждым годом мечтают все чаще: 11% в 2020 году, 13% год назад и 15% сейчас», – добавили авторы опроса.

Екатеринбург, Елена Сычева

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