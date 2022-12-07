В ТЦ Екатеринбурга можно будет бесплатно сдать кровь, проверить сердце и зубы

9 и 10 декабря в торговых центрах Екатеринбурга пройдет бесплатная диспансеризация для всех желающих. Можно будет сдать кровь, экспресс-тест на ВИЧ, проверить сердце и пройти осмотр стоматолога.

Акция «Здоровье» пройдет в ТРЦ «Мега» и «Гринвич» 9 декабря с 12:00 до 18:00 и 10 декабря с 10:00 до 16:00. Записываться предварительно не надо, но будьте готовы к очередям.

В мобильном кабинете диагностики можно будет узнать функциональное состояние сердца и дыхательной системы; уровень общего холестерина, глюкозы и кислорода в крови; измерить внутриглазное и артериальное давление; пройти осмотр полости рта; получить консультацию терапевта; обследовать кожу дерматоскопом; сдать экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию. Здесь же и в эти же часы можно будет поставить прививку против гриппа, коронавируса, дифтерии, столбняка, гепатита В, кори и краснухи.

«Все виды обследований и консультаций предоставляются бесплатно людям старше 18 лет при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС. Тестирование на ВИЧ проводится анонимно, без предъявления документов, результат будет готов через 10 минут», – сообщили в департаменте информполитики губернатора.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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