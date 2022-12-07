В фонде капремонта объяснили, кто заплатит за затопленную квартиру

В Фонде капитального ремонта Свердловской области объяснили, каков механизм компенсации денег, которые регоператор должен отдать собственнику пострадавшей во время работ квартиры. Так, Туринский городской суд постановил взыскать с фонда 205 тысяч рублей в пользу местной пенсионерки, чью квартиру залили подрядчики регионального оператора еще в 2020 году. Деньги отдадут хозяйке пострадавшей квартиры, а после – взыщут их с подрядчика, который был непосредственным виновником потопа.

«После получения мотивированного решения с указанием в нем, по чьей именно вине (какого из привлеченных регоператором подрядчика) был причинен вред, Фондом будет принято решение о порядке возмещения расходов, связанных с исполнением решения суда, с виновной подрядной организации», – пояснили «Новому Дню» в фонде.

Отметим, что речь идет о происшествии, которое случилось в 2020 году. А с 2021 года Фонд капремонта Свердловской области страхует ответственность за причинение во время работ ущерба третьим лицам, то есть собственникам квартир, и в страховых случаях выплаты делает уже не региональный оператор или его подрядчики, а страховая компания.

Екатеринбург, новый день, Екатерина Норсеева

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