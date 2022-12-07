В Североуральске будут судить насильника

В Североуральске начинается суд над рецидивистом, который изнасиловал женщину. Как сообщили в СКР по Свердловской области, на скамье подсудимых – 36-летний местный житель. По версии следствия, днем 15 мая он в лесу около водохранилища изнасиловал 32-летнюю женщину, угрожая ей убийством. После преступления мужчина попытался скрыться, но полицейские его поймали.

Оказалось, у преступника солидный «багаж» в части нарушения закона. «В частности, в его криминальном багаже имеются судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабёж и за несколько посягательств против половой неприкосновенности и половой свободы личности. После отбытия наказания он на путь исправления не встал и вновь «отважился» переступить черту закона. В случае, если судом будет установлена его вина в содеянном, гражданина ожидает очередная длительная «командировка» на один из «курортов» пенитенциарной системы», – прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Судить рецидивиста будут по п.«б» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, соединённое с угрозой убийством). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Североуральске, Марина Иванова

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