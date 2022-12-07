Владыка Евгений рассказал, когда в столице Урала появится храм святой Екатерины (ФОТО)

В день святой Екатерины митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, совершая молебен после городского крестного хода, рассказал, каким он сегодня видит условие появления в Екатеринбурге храма во имя его небесной покровительницы.

«В этот день принято, стоя на месте, где был воздвигнут собор святой великомученицы Екатерины, задавать вопрос: «Ну когда же, когда мы будем стоять не на улице, не на морозе, а будем прославлять господа, матерь божью, святую Екатерину в восстановленном соборе святой Екатерины?». Сегодня этот ответ становится совершенно очевидным. Если сегодня наша молитва, наши труды будут недостаточно внимательными и усердными, если не дай бог в этой войне, которая сегодня совершается, мы не выстоим и не сможем с правдою вместе победить зло, то тогда будет один ответ – никогда. Но если все-таки мы не будем равнодушны, бог и воины, народ наш одержит победу над этим злом, то таким памятником победе бога над смертью, добра над злом, станет храм святой великомученицы Екатерины в Екатеринбурге. И это будет главным поводом и главным знамением того, чтоб собор был воздвигнут. Собор в честь победы добра над злом в наших душах и на нашей с вами земле», – сказал владыка Евгений.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня с самого утра в городе проходят мероприятия, посвященные дню святой Екатерины. В 9:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе началась праздничная литургия, после которой все ее участники прошли крестным ходом по центру города – до часовни святой Екатерины на площади Труда.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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