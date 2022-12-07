Евгений Куйвашев включён в состав президиума Госсовета

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включен в состав президиума Госсовета.

Как сообщили в ДИПе, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

Согласно тексту документа, новыми членами президиума также стали главы ряда других российских регионов и полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»