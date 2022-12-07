Евгений Куйвашев включён в состав президиума Госсовета

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев включен в состав президиума Госсовета.
Как сообщили в ДИПе, соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
Согласно тексту документа, новыми членами президиума также стали главы ряда других российских регионов и полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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