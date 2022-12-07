В Екатеринбурге задержали пьяного водителя грузовика

В Екатеринбурге в спальном районе несколько экипажей ГИБДД около 10 километров преследовали тягач, который вилял из стороны в сторону. Как оказалось, водитель был пьян и вообще не имеет прав.

ЧП случилось 5 декабря – около 4 часов утра сотрудники ДПС заметили грузовик DAF, который трогался с пробуксовкой и вилял из стороны в сторону. Это произошло на ул. 2-й Новосибирской. На требование ГИБДД остановиться водитель не отреагировал, началось преследование на нескольких машинах, заблокировать и остановить тягач удалось только в Академическом, на ул. Рябинина, д. 29.

За рулем машины находился 37-летний житель Екатеринбурга, не имеющий водительского удостоверения и с явными признаками опьянения. Освидетельствование на месте установило у него 0,614 промилле алкоголя. Водителем оказался сотрудник автосервиса, машину он взял, чтоб доехать на ней домой. Прав у него нет, зато за пару месяцев до этого его уже ловили пьяным за рулем.

Как сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу, водителя привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ – за управление транспортным средством без права управления, по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ – за невыполнение законного требования сотрудника полиции, по части 1 статьи 12.37 КоАП РФ – за отсутствие страхового полиса, а также по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ – за проезд на запрещающий сигнал светофора. Помимо этого, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Екатеринбург, Марина Иванова

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