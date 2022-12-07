Роспотребнадзор помог свердловчанке засудить юристов за плохую работу

Специалисты Роспотребнадзора помогли жительнице Ревды получить от юридической компании более 90 тысяч рублей за некачественную работу.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, женщина упала на крыльце продуктового магазина. Чтобы добиться возмещения материального ущерба и моральной компенсации, она обратилась к услугам юридической фирмы ООО «Ампаро». За оказанные услуги юриста (консультирование, подготовку жалоб в Роспотребнадзор и прокуратуру Свердловской области, претензии к продавцу) женщина заплатила 29 500 рублей, ей даже пришлось взять кредит. Юрист заверил клиентку в положительном исходе дела, но магазин отказал в удовлетворении требований пострадавшей.

Тогда жительница Ревды обратилась в Первоуральский консультационный пункт для потребителей. Специалисты установили, что ООО «Ампаро» оказало потребителю юридические услуги ненадлежащего качества. В частности, юристы фирмы не проанализировали все обстоятельства конфликта потребителя с магазином, но голословно пообещали положительное разрешение спора в досудебном порядке.

Специалист Первоуральского консультационного пункта для потребителей помогла женщине составить претензию в адрес юридической организации о возврате уплаченных денег, которую компания проигнорировала. После этого было составлено исковое заявление в суд. Решением мирового судьи судебного участка № 4 Ревдинского района Свердловской области с ООО «Ампаро» в пользу потребителя была взыскана сумма, уплаченная по договору оказания юридических услуг, неустойка, компенсация морального вреда, штраф – всего на сумму 91 500 рублей.

Ревда, Елена Владимирова

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