8 декабря полная Луна покроет яркий Марс (ФОТО)

Ночью и утром 8 декабря уральцы смогут наблюдать сразу несколько астрономических событий – полнолуние, противостояние Марса и покрытие Марса полной Луной. Любопытно, что все три явления произойдут примерно в одно и то же время – с 7:00 до 9:00 по московскому времени. Это означает, что на Урале во время рассвета в небе можно будет увидеть ярко-оранжевую точку возле сияющего лунного диска.

Фото: паблик VK «Московский планетарий»

Противостояние Марса случается раз в два года. В этот момент Красная планета сближается с Землей, и при этом находится точно против Солнца, таким образом, все три небесных тела оказываются на одной линии. Для наблюдателей Марс в этот период выглядит ярче и больше, чем обычно. С начала декабря в ночном небе можно заметить красноватую звездочку, которая поднимается высоко над южным горизонтом – это и есть Марс.

8 декабря в 8:35 по московскому времени Марс, находясь в 82,2 миллиона километров от Земли, окажется в точке противостояния Солнцу. Чуть ранее, в 7:10 по Москве, Луна примет фазу полнолуния. Поймать момент покрытия Марса Холодной Луной (так называются декабрьское полнолуние в Северном полушарии) на территории Урала будет сложно из-за утренней зари. Полностью насладиться этим зрелищем смогут только жители Северной Америки, Западной Европы и северо-западной Африки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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