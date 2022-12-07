Путин ответил свердловскому омбудсмену на вопрос о второй волне мобилизации

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой о второй волне мобилизации. Она задала его в ходе встречи главы государства с членами Совета по правам человека.

По словам президента, в настоящий момент мобилизованы 300 тысяч человек. «150 тысяч находятся в зоне операции. Из них только половина, 77 тысяч, находятся в боевых подразделениях. Остальные – на вторых, третьих рубежах, то есть выступают как терроборона или еще находятся на учебных полигонах Минобороны. В этих условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях не имеют смысла. В этом нет необходимости», – заяв

Екатеринбург, Елена Сычева

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