Екатеринбуржцы получают памятки, как вести себя при террористическом акте (ФОТО)

Жители Екатеринбурга обратили внимание на листовки с правилами безопасности при возникновении террористических актов. Такие памятки горожане обнаруживают в почтовых ящиках, на информационных стендах в подъездах и в чатах жильцов.

В инструкции рассказывается, что нужно делать человеку, если он заметил бесхозный предмет в подъезде дома или в общественном месте, а также как вести себя при захвате заложников, при перестрелке, взрывах и завалах, и даже при получении звонка с угрозами. К информации приложены телефоны экстренных служб.

Кто является составителем памятки – неизвестно. В ней нет никаких ссылок на официальные ведомства. Текст на листовке распечатан мелким шрифтом, поэтому мало кто читает инструкцию до конца.

Отметим, что управляющие компании и ТСЖ в последнее время начали рассылать жильцам информационную справку от МЧС как действовать по сигналу гражданской обороны.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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