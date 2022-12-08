В Свердловской области потеплеет и пойдет снег

В Свердловской области с сегодняшнего дня начнется потепление, но придут снегопады. К концу недели днем будет от -5 до -8 °C.

По данным уральского гидромета, 9 декабря по области ожидается от -9 до -14 градусов, местами пойдет снег. Ночью будет от -11 до -16 °C. В субботу потеплеет до -8 днем, в воскресенье – до -5 °C. С завтрашнего дня и до конца недели в области ожидается небольшой снег, местами умеренный, в отдаленных районах – изморозь.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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