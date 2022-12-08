Салоны красоты стали требовать предоплату. В Роспотребнадзоре рассказали, насколько это законно

Салоны красоты в Екатеринбурге стали требовать со своих клиенток предоплату во время записи. Речь идет о датах перед Новым годом. За две недели до него нельзя записаться без внесения депозита. «Долгое время хожу в один и тот же салон на Хохрякова, а тут потребовали предоплату. А когда я не внесла, заявили, что не вернут, если я отменю запись. Я понимаю, что таким образом себя страхуют от того, чтобы не остаться без денег накануне праздника, но как-то это неприятно все же», – рассказывает екатеринбурженка Кристина.

В управлении Роспорбренадзора по Свердловской области, который занимается защитой прав потребителей, «Новому Дню» объяснили, что взять предоплату могут. Это вполне законно. Но есть нюанс. «Если клиент услугой не воспользовался, ему должны вернуть деньги. Исключение могут составлять только реально понесенные салоном расходы», – подчеркнули там.

Екатеринбург, Елена Сычева

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