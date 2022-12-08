В Екатеринбурге нашли самую маленькую арендную квартиру: 11 метров можно снять за 15 тысяч в месяц

В Екатеринбурге сейчас сдается самая маленькая квартира на Урале: 11-метровую студию предлагают за 15,5 тысяч рублей в месяц, но коммуналка включена. В других городах есть варианты площадью 13, 15 и 16 квадратных метров.

«Арендные лоты со сверхмалыми габаритами – исключительно редкое, но востребованное предложение на уральских рынках. Оно быстро выбывает из экспозиции, – рассказали эксперты сервиса по поиску недвижимости «Циан». – Так, несколько дней назад в Челябинске сдавалась квартира площадью 10 кв. м, а в Тюмени – 11,5 кв. м. На данный момент абсолютный минимум зарегистрирован в Екатеринбурге. Там доступна для съема студия с габаритами 11 кв. м».

Эта микроквартира находится в центральной части ВИЗа – на улице Заводской. Несмотря на маленькую площадь, внутри есть даже свой санузел с унитазом и душевой кабиной. Сразу рядом с входной дверью – малюсенькая кухонная зона с плиткой, раковиной, стиральной машиной. У другой стены – диван (он же спальное место), напротив – комод. Коммунальные платежи включены в арендную ставку.

На втором месте в рейтинге маленьких квартир Урала – 13-метровая студия на Московском тракте в Тюмени. Ее можно снять за 15 тысяч рублей в месяц. Дополнительно нужно оплачивать свет и воду по счетчикам. На третьем месте – 15,2 квадратных метра за 17 тысяч рублей/месяц в Сургуте. Здесь, кстати, нет дивана, холодильника и стиралки. На четвертом месте – 16 квадратов за 10 тысяч рублей в Тобольске. Отличается жилье удачным расположением. И, наконец, на пятом месте – 18 квадратных метров за 26 тысяч рублей в Новом Уренгое. Цена объясняется тем, что квартира находится в «газовой столице» России.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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