На тюменской трассе столкнулись три грузовика. Один из водителей погиб (ФОТО)

Сегодня утром три грузовых автомобиля столкнулись на трассе Екатеринбург – Тюмень из-за невнимательности одного из водителей. В аварии погиб его 64-летний коллега.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, авария произошла около 8 часов на 271-м километре тюменской трассы. 38-летний водитель автомобиля «Фредлайнер», ехавший в сторону Екатеринбурга, отвлекся от управления и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем «Ивеко Стралис», после чего по касательной задел МАН с полуприцепом.

В результате аварии 64-летний водитель автомобиля «Ивеко Стралис» погиб на месте. Удар пришелся в его сторону. Водители «Фредлайнера» и МАНа не пострадали.

Установлено, что водитель автомобиля «Фредлайнер» – житель Тюмени, имеет стаж управления транспортными средствами 21 год, ехал без груза. Погибший водитель – житель Самарской области, перевозил сахар из Екатеринбурга в Сургут. Водитель МАНа – свердловчанин, направлялся из Богдановичского района в Сургут, перевозил сборные грузы. Участники ДТП были трезвы.

Тугулым, Елена Владимирова

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