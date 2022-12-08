Директора института УрФУ оставили в СИЗО

Директор института физкультуры УрФУ Евгений Шурманов останется в СИЗО до 8 февраля следующего года – суд не стал менять ему меру пресечения. Ранее защита Шурманова обратилась в областной суд, чтобы оспорить решение о том, что на время следствия спортфункционер должен находиться под стражей. Ее выбрали, поскольку у Шурманова есть заграничная недвижимость, записанная на его ребенка.

«Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы апелляционных жалоб и мнения сторон, оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений по существу. Евгений Шурманов останется под стражей по 8 февраля 2023 года включительно», – сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Шурманов был задержан в апреле этого года на рабочем месте. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Как писал «Новый День», вероятно, дело связано с растратой при организации чемпионата мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге в 2019 году. Исполнительную дирекцию ЧМ возглавлял Шурманов. В 2019 году мероприятие с точки зрения развития спорта наблюдатели называли бессмысленным. Тем не менее на ЧМ потратили много денег, в том числе – сверх запланированного, о чем свидетельствует письмо Шурманова в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (есть в распоряжении редакции). В нем говорилось, что кредиторская задолженность перед подрядчиками составляет 46,7 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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