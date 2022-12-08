«Автомобилист» одержал 12 побед в 13 последних матчах

Екатеринбургский «Автомобилист» продолжил победную серию, обыграв сегодня вечером челябинский «Трактор» на домашнем льду. Уральское дерби в Екатеринбурге завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Первый период дался тяжело «Автомобилисту». Челябинцы первыми открыли счет на 10-й минуте, автором шайбы стал Алексей Бывальцев. Екатеринбуржцы смогли отыграться лишь за минуту до сирены на перерыв. Джесси Блэкер подхватил шайбу у красной линии, самостоятельно зашел в зону «Трактора», выкатился на ударную позицию и точным броском отправил шайбу в ближний угол ворот соперника.

Второй период сложился более удачно для хозяев. Стефан Да Коста перехватил шайбу в нейтральной зоне, попытался бросить из-под защитника, но его бросок заблокировал Илья Карпухин. Шайба отскочила в центр зоны «Трактора», ее подхватил Ефим Гуркин и отправил точно в левую «девятку» ворот.

В третьей двадцатиминутке «Автомобилист» играл по счету, сосредоточившись на обороне. В концовке матча «Трактор» с использованием шестого полевого игрока устроил штурм на ворота Игоря Бобкова, но екатеринбуржцы выстояли. В итоге пятая победа подряд «Автомобилиста» и уже 12-я в 13 последних матчах. За минувший месяц команда Николая Заварухина лишь один раз оступилась в Уфе, проиграв «Салавату».

В регулярном чемпионате КХЛ наступает декабрьская пауза. Следующий матч «Автомобилист» проведет только 19 декабря, когда сыграет в Екатеринбурге с «Адмиралом».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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